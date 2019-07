© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ultime sul mercato del Cagliari direttamente da La Gazzetta dello Sport. Dopo Rog, il presidente Giulini continua la marcia di avvicinamento a Nandez. C’è l’accordo col Boca, col giocatore dovrebbe giocare la sua ultima con gli argentini giovedì contro l’Atletico Paranaense nel ritorno di Libertadores, prima di volare in Italia per la firma. Per l’attacco sprint per Defrel (Roma), c’è ottimismo ma il nodo da sciogliere è la volontà del calciatore che da lunedì può dare una risposta. Balla sempre l’opzione Pellegrini (Juventus) per la fascia sul quale c’è anche l’Atalanta.