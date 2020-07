Il campionato eccezionale di Conte. E le ultime due partite per arrivare primo fra i perdenti

Primo fra i perdenti o campionato eccezionale? Bel dilemma per Antonio Conte che, oggi contro il Napoli, sarà chiamato a serrare ulteriormente le fila per cercare di centrare il secondo posto, oramai unica piazza da raggiungere. Potrebbe bastare una vittoria contro l'Atalanta nell'ultima di campionato, ma dall'altro lato il rischio di arrivare quarto, come Spalletti un anno fa, non lo toglierebbe dalle critiche.

Intanto Sensi non si allena ancora con la squadra, quindi difficilmente potrà essere recuperato prima della fine del campionato, considerato che ci sono "solamente" quattro giorni, mentre si lavora per settimana prossima, quando ci sarà l'ottavo di Europa League prima della final eight in Germania. L'obiettivo per ora è però arrivare "primo tra i perdenti", in un campionato eccezionale che potrebbe anche fare da preambolo a uno sprint in Europa.