Fonte: dall'inviato a Milano

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Un numero che per certi versi fa impressione. Soprattutto perché il titolare ne è un certo Luis Suarez, ovvero un attaccante capace di segnare 188 gol nelle 264 partite con la maglia del Barcellona. Numeri spaventosi per il Pistolero autore nell’ultimo turno col Maiorca di quello che per molti è già il gol dell’anno in Liga. Ma se entriamo più nello specifico, ecco che esce fuori la sorpresa: nelle gare in trasferta in Champions infatti l’uruguayano è a secco da un bel po’. Dal 16 settembre del 2015 per la precisione, giorno in cui fece male alla Roma all’Olimpico. Oltre 4 anni fa, per intenderci meglio. Da quel giorno Suarez ha giocato col Barcellona 20 partite di Champions in trasferta, senza però trovare la via della rete. Ci era andato vicino nell’andata contro lo Slavia, ma alla fine la UEFA ha assegnato autogol ad Olayinka, lasciando intatta la maledizione. E la speranza è che le 20 partite senza reti in trasferta, questa sera, possano diventare 21…