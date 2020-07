Il Genoa affonda, ora la salvezza non è scontata. Un super Sassuolo vince 5-0

Il Genoa incappa in una clamorosa sconfitta in casa del Sassuolo e complica terribilmente la propria corsa salvezza, complice il successo del Lecce a Udine. 5-0 il finale del Mapei Stadium, un risultato maturato grazie alla doppietta di Caputo e alle reti di Traore, Berardi e Raspadori.

Berardi incontenibile, Sassuolo avanti 2-0 nel primo tempo - I primi 45' sono tutti di marca neroverde, con Berardi protagonista in senso assoluto. Sua la prima conclusione del match, un bel calcio di punizione terminato fuori di poco. Poi un assist al bacio non sfruttato da Traore e un altro che invece l'ex Empoli trasforma nel gol dell'1-0. Il numero 25 è ispirato e al 40' si toglie la soddisfazione del gol personale: sventagliata di Rogerio, stop, controllo orientato e spettacolare tiro a girare che si infila all'incrocio dei pali della porta difesa da Perin. E' la giusta sublimazione di un primo tempo giocato a livelli altissimi, dal capitano neroverde che al 45' guida i suoi sul 2-0.

Il Genoa prova la reazione - A inizio ripresa Nicola, espulso a fine primo tempo, cambia modulo e butta dentro Criscito e Ankersen. Gli effetti degli aggiustamenti si vedono, con Criscito e Pandev che provano ad accorciare le distanze pur senza particolare fortuna. Ma il furore genoano dura ben poco, visto che al 66' Francesco Caputo trova il suo 20esimo gol in campionato e di fatto chiude la partita col 3-0.

Il Genoa esce dal campo, il Sassuolo dilaga - Il tris neroverde, propiziato ancora da Berardi, pone la pietra tombale sul match. Il Genoa si squaglia nel caldo di Reggio Emilia, il Sassuolo si diverte e non pensa neanche per un momento a tirare il freno a mano. Al 74' erroraccio di Masiello, l'ennesimo del suo match, che regala palla al neo entrato Giacomo Raspadori che si fa tutto il campo e segna il gol del 4-0 con un bel tiro a incrociare. Al 77' la difesa del Grifone alza bandiera bianca e consente a Ciccio Caputo di segnare la sua personale doppietta e di raggiungere quota 21 in campionato. Il finale, 5-0, inguaia non poco il Genoa che complice la vittoria del Lecce a Udine dovrà giocarsi la salvezza nell'ultima stagionale contro un'altra sopresa del campionato come il Verona.