Il Manchester Evening News esalta Sterling e gli dà 10 dopo l'Atalanta

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Manchester Evening News esalta la prestazione di Raheem Sterling di ieri contro l'Atalanta. Tre gol e una gara da sogno per il campionissimo dell'Inghilterra. "Un assist per il primo, il rigore conquistato per il secondo poi ha deciso la gara con l'Atalanta con una tripletta. Unplayable". E poi il voto. Il massimo. 10.