Il lavoro paga. È già l'Inter di Conte, ma guai ad accontentarsi

© foto di ALBERTO LINGRIA

"Abbiamo lavorato tanto in questi due mesi. C'è stato poi un via vai che un po' mi ha penalizzato. Al tempo stesso dico che c'è un'idea in fase di possesso e in fase di non possesso. Oggi abbiamo pressato in maniera importante, da squadra. Testimonianza che c'è un lavoro dietro. Per me era il mio primo derby e ci tenevo a fare bella figura". Antonio Conte non si accontenta e guarda già avanti dopo il derby vinto contro il Milan. La sua Inter ha dimostrato una volta di più di essere già una squadra fatta, compatta e pronta a rincorrere grandi traguardi. C'è la consapevolezza di poter fare qualcosa di importante già al primo anno, come gli era successo nella prima stagione sulla panchina della Juventus.

Questa Inter ricorda molto quella squadra. Nella sua avventura bianconera, Conte costruì i suoi successi partendo dalla difesa, la famosa BBC; oggi, in nerazzurro, c'è la GDS, un trio altrettanto forte e determinante, capace di dare sicurezza a tutta la squadra. Una trasformazione che ha completato grazie anche a un centrocampo che ha assorbito in fretta i dettami del nuovo tecnico e a due attaccanti di grande forza e sostanza. Aspettando Sanchez, l'Inter può davvero sognare in grande.