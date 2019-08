Il Lione molla Suso: fatta per Reine-Adelaide dell'Angers

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Lione era tra le squadre più interessate all'esterno del Milan, Jesus Suso, ma il club francese alla fine ha dirottato le attenzioni su Jeff Reine-Adélaïde, giocatore in forza all'Angers. Secondo L'Equipe, c'è accordo per il trasferimento del classe 1998, che costerà 25 milioni più 5 di bonus e una percentuale sulla rivendita. L'ufficialità potrebbe slittare alla prossima settimana, perché le due squadre interessate si sfideranno venerdì in campionato.