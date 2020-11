Il Liverpool spezza l'Atalanta: è 2-0 al 45', doppietta per Diogo Jota

vedi letture

Come una settimana fa, l'Atalanta va sotto 2-0 nel primo tempo, a Bergamo, contro un avversario più preparato. Se una settimana fa era l'Ajax, undici probabilmente non così consapevole della propria forza, con il Liverpool sembra che la luce sia già stata spenta. Una differenza netta, sin dalle prima battute, che produce un doppio vantaggio meritato e mai in discussione. Come ribaltarlo nella ripresa? Difficile dirlo, forse impossibile.

I ritmi sono altissimi sin da subito, con conclusioni centrali che impegnano sia Alisson che Sportiello nel primo quarto d'ora, fino al filtrante che Diogo Jota sfrutta, sfilando via su Palomino e insaccando con un lob sul palo lontano. L'1-0 è servito, con i nerazzurri che provano a crescere con verticalizzazioni praticamente immediate: Zapata finisce in fuorigioco in un paio di circostanze - con una traversa che sarebbe da rivedere - ma è lo stesso portoghese a insaccare il 2-0 partendo sul filo dell'offside, stoppando con il sinistro e incrociando sul primo palo. Sportiello, incolpevole su entrambe le reti, va a mettere la manona su Mané spedendo in angolo ed evitando il tris.