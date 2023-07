Il mercato del Napoli: subito il sostituto di Kim, ma il bivio è il futuro di Osimhen

Si volta pagina con la nuova stagione, parallelamente parte anche la sessione estiva di mercato, ma il Napoli già da mesi è al lavoro come da filosofia del club per individuare tutti i profili più congeniali per sostituire eventualmente chi andrà via. Salutato il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, il presidente De Laurentiis, con l'ad Chiavelli per il lato economico e l'area scouting (con l'ex vice di Giuntoli) per quello tecnico porteranno avanti il primo mercato da campioni d'Italia.

Subito il sostituto di Kim

Le liste degli obiettivi, per i vari ruoli, sono state stilate. Ora è il momento di portare avanti le trattative, provando a non scalare troppo finendo nelle scelte delle retrovie. Già da gennaio la società è consapevole del destino di Kim ed il suo sostituto sarà anche uno dei primi acquisti da consegnare a Garcia: diversi i nomi trapelati, da Kevin Danso del Lille a Kō Itakura del Borussia M'gladbach, ma anche profili già in Italia come Perr Schuurs del Torino e Giorgio Scalvini dell'Atalanta che però hanno una valutazione molto alta. L'ultimo nome, quello di Robin Le Normand, è tra i primissimi della lista ma la clausola da 50mln di euro frena non poco l'operazione mentre già da prima di Kim piace anche Konstantinos Mavropanos dello Stoccarda. Nei prossimi giorni si entrerà nel vivo.

Osimhen indirizza tutto il mercato

Già nei prossimi giorni il Napoli attende un secondo aggiornamento dall'entourage del nigeriano. De Laurentiis ha fissato l'asticella oltre i 150mln, ma è necessario il rinnovo (è in scadenza 2025) per evitare svalutazioni. Il Napoli è disposto anche ad un sacrificio sull'ingaggio, ma sicuramente non avvicinando l'eventuale doppia cifra che può avere in mano l'agente. Nessuna big però sembra potersi spingere alle cifre di ADL e bisognerà capire se le parti vorranno trovare un compromesso, magari anche solo un rinnovo di un anno con clausola. Il Napoli però vuole avere le idee chiare al più presto anche perché fare un mercato con 150mln di euro o senza sposta le scelte anche degli altri sostituti (anche Lozano e Zielinski restano in bilico).