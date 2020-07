Il Milan e l'intrigo europeo: a breve vertice Arnault-Elliott per rilevare il club rossonero

Tra Parigi, Londra e Salisburgo sono giorni convulsi per il Milan. Come sottolinea Repubblica, infatti, si gioca su tavoli internazionali il futuro prossimo della società. Secondo fonti della finanza inglese - si legge - la parziale riapertura dei viaggi in Europa coinciderà presto con un importante incontro tra Bernard Arnault e Gordon Singer.

Uno stadio in più - Il business principale - come sempre - è legato al potere commerciale e mediatico del calcio e al marchio della squadra italiana più titolata al mondo. Quello parallelo nasce dall’apertura del Comune al nuovo stadio a San Siro: è un pallino di Elliott e del presidente milanista Scaroni, ma con gli annessi spazi commerciali intriga qualsiasi potenziale acquirente.

I nomi nuovi - Anche cifre e nomi resterebbero gli stessi: poco meno di un miliardo di euro per chiudere l’operazione, l’ex ds rossonero dei tempi d’oro Braida uomo mercato. Da Fuschl am See, sede salisburghese della Red Bull, trapelano inoltre informali ammissioni sul fatto che il tedesco Rangnick, supervisore della sezione calcistica della multinazionale austriaca, stia per darle l’addio. Il sottinteso è che approdi al Milan, da manager con deleghe alla guida della squadra e al mercato: il consigliere d’amministrazione Furlani e l’ad Gazidis avrebbero ottenuto da tempo l’avallo di Singer.

