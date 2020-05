Il Milan non molla la presa per Quaresma dopo il primo no dello Sporting: il punto sulla trattativa

Il Milan non molla Eduardo Quaresma, difensore classe 2002 che il club rossonero ha costantemente seguito negli ultimi mesi. A fare il punto sulla trattativa è il portale 'MilanNews.it', che spiega come la società di via Aldo Rossi sia intenzionata a portare avanti i contatti nonostante la prima offerta da 10 milioni di euro (5 milioni più una contropartita) già rifiutata.

Quaresma vorrebbe restare allo Sporting perché ha già avuto garanzie di titolarità nella prossima stagione ma c’è un problema legato al suo contratto. Lo Sporting gli ha sottoposto la prima proposta di rinnovo, ritenuta troppo bassa dall’entourage del giocatore. Ed è qui che si alimenta la speranza del Milan. I rossoneri, che non stanno mollando la presa, starebbero tifando per la rottura tra le parti in modo tale da potersi fiondare nuovamente su Quaresma in una situazione di vantaggio.