Il Napoli e i 'numeri' di Koulibaly. Ma senza offerta da 70 milioni Gattuso verrà... accontentato

Dichiarazioni importanti quelle rilasciate quest'oggi da Gennaro Gattuso sul futuro di Kalidou Koulibaly. Protagonista di un'ottima prestazione al centro della difesa del Napoli, il difensore senegalese è tra i prezzi pregiati in uscita di un Napoli che però fatica a cederlo. Anche perché la sua valutazione, partita da 100 milioni di euro, è adesso non inferiore ai 70. "È uno dei difensori più forti al mondo, mi ha sempre dato grande disponibilità. Mi dispiacerebbe molto perderlo, ma a volte i numeri sono importanti. Il Napoli qualcosa deve fare, egoisticamente se rimane sono contento", ha detto Gattuso ai microfoni di 'Sky' dopo il 2-0 rifilato al Parma.

Parole che testimoniano di una situazione ancora in bilico. Di un futuro tutto da scrivere. Due le possibili destinazioni in caso di addio al Napoli: Manchester City o PSG. Da entrambi i club, però, ancora nessuna offerta ufficiale. Ma proposte ufficiose portare avanti dal suo procuratore Fali Ramadani, che comunque non hanno soddisfatto appieno il presidente De Laurentiis.

Il Napoli resta in attesa, le strategie sono chiare e solo con la sua cessione il club tornerà attivamente sul mercato anche sul fronte acquisti. Ma per portarlo via da Napoli servono 70 milioni di euro. Prendere o lasciare.