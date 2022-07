Il Napoli insiste per Raspadori, ma c'è l'ostacolo ingaggio: l'attaccante chiede 3 milioni annui

Il Napoli insiste per regalare Giacomo Raspadori a Luciano Spalletti, ma c'è un problema legato all'ingaggio. L’attaccante guadagna attualmente 700 mila euro, poco. Ma, secondo Radio Kiss Kiss, gli agenti hanno chiesto al Napoli 3 milioni di euro, ossia il 10% della richiesta del Sassuolo per il cartellino. Il Napoli è ora al lavoro sia con il Sassuolo per la formula del pagamento che con il classe 2000 per limare la richiesta d’ingaggio.