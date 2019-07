© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Notts County, il più antico club calcistico del mondo ancora in attività, è vicino al fallimento a causa di un debito col fisco inglese di 250mila sterline. E così per tentare di salvarsi ha deciso di chiamare in causa la Juventus a cui 116 anni fa regalò le divise bianconere (che sostituirono quelle rosa delle origini) tuttora utilizzate dei bianconeri.

È stata la parlamentare laburista Lilian Greenwood a ricordare questo fatto spiegando che: "Da quando il Notts ha dato alla Juventus le sue strisce bianche e nere nel 1903 c'è stata una vera storia e affinità tra i club. Con la crisi che si sta verificando e il fatto che i giocatori indossino ancora il vecchio kit, scrivere alla Juventus sembrava una buona idea per vedere se possono dare una mano. - continua la parlamentare al Nottinghamshire Live - Che gesto fantastico sarebbe se, 116 anni dopo, potessero restituire il favore e aiutare il Notts a procurarsi nuove magliette per la prossima stagione. Non c'è nulla di male nel porre la domanda".

Ora il club, che tuttora vanta un rapporto d’amicizia con la Juve tanto da essere stata la squadra che ha inaugurato otto anni fa lo Stadium, avrebbe bussato alle porte del club di Agnelli per vedere ricambiato il favore di oltre un secolo fa.