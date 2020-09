Il nuovo look della Juve: più giovani e meno cari. I conti del mercato cominciano a tornare

Ringiovanire l'organico, abbattendo il monte ingaggi. Da mesi sono queste le due linee guida che la Juve si autoimposta sul mercato. E i conti in casa bianconera - sottolinea il Corriere dello Sport - adesso cominciano a tornare. Almeno guardando alla rosa oggi agli ordini di Pirlo.

Più giovani, meno costosi - Morata è l'erede di Higuain, il suo ingaggio da 5 milioni netti più bonus rappresenta un bel risparmio rispetto al Pipita, pure l'età si abbassa sensibilmente: classe '92 contro classe '87. Rosa alla mano, un'altra sostituzione ha visto andare via Matuidi, classe '87 con i suoi 4,5 milioni netti di stipendio, al suo posto McKennie, classe '98 con ingaggio da 2,5 milioni netti. Poi c'è lo scambio vero e proprio, quello che ha visto andare via Pjanic, classe '90 e 6,5 milioni netti di ingaggio, per fare posto ad Arthur, classe '94 e 5 milioni di stipendio. In tutto questo si aggiunge anche il colpo Kulesevski, classe 2000 con stipendio da 2,5 milioni l'anno: perfettamente in linea con il nuovo corso bianconero.

Avanti il prossimo - Aspettando che si possano evolvere altre situazioni in uscita oltre a quelle già effettuate (Sami Khedira, Daniele Rugani e Mattia De Sciglio), c'è infine un ultimo grande cambio che si programma in casa Juve se tutto andasse secondo i piani: out Douglas Costa (classe '90 e ingaggio da 6 milioni netti), dentro Federico Chiesa (classe '97 e richiesta compresa tra i 4 e i 5 milioni di stipendio).