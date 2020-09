Il pallino di Sabatini ritorna: offerta per Ponce dello Spartak. Lo ha già preso alla Roma

Acquistato dalla Roma nel 205 ma con zero presenze in giallorosso se non in Primavera, anche in virtù di un grave infortunio, Ezequiel Ponce è stato prestato a Granada, Lille, AEK Atene e poi ceduto allo Spartak Mosca. I vecchi amori non finiscono, però: Walter Sabatini, secondo quanto arriva dall'Argentina, vorrebbe riprenderlo. Diario La Capital anticipa l'obiettivo del Bologna ma Championat spiega che non basteranno i 4 milioni proposti.