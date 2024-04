Il primo tempo di Genoa-Lazio si accende nel finale: che occasioni ma il risultato è 0-0

vedi letture

Finisce il primo tempo al "Ferraris" con Genoa e Lazio ferme sul punteggio di 0-0. La prima occasione è dei padroni di casa con una conclusione di Ekuban che si spegne a fondo campo. Al quarto d’ora una bellissima combinazione fra Gudmundsson e Retegui porta quest’ultimo a calciare a giro con il pallone che si perde di un soffio sopra la traversa. La risposta della squadra della Capitale arriva con una conclusione di Gila che raccoglie una respinta di Vogliacco su Lazzari e calcia in porta ma il pallone termina alla sinistra di Martinez. Pochi istanti più tardi è Felipe Anderson che prova ad accendersi con una conclusione insidiosa dalla distanza che termina sul fondo.

Si infiamma il finale

Al 43’ Casale si avventura in un dribbling rischioso su Retegui a centrocampo ma si allunga troppo il pallone. Il centravanti del Grifone lo recupera e prova a superare Mandas con una conclusione dalla lunghissima distanza cogliendo solo il fondo. Sul ribaltamento di fronte un flipper in area rossoblu libera Castellanos sul vertice sinistro dell’area piccola ma l’attaccante, invece che calciare, cerca a rimorchio un compagno che non c’è. Prima del duplice fischio Ekuban va via in contropiede insieme a Gudmundsson ma l’attaccante non sfrutta il tre contro uno in area e invece che servire l’islandese calcia in porta mettendo sul fondo.

Segui la diretta testuale di Genoa-Lazio su TMW!