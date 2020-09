Il punto su Vidal all'Inter: il cileno rinuncia all'ultimo anno di stipendio ed è atteso in Italia

Arturo Vidal e Antonio Conte sono sempre più vicini. Il centrocampista cileno, a differenza di Luis Suarez, ha rinunciato all'ultimo anno di stipendio (circa 6,5 milioni di euro) ed è pronto a volare a Milano già nelle prossime ore.

Questione di dettagli - Ormai mancano solamente gli ultimi passaggi per il ritorno di 'King Arturo' in Serie A. È stato lo stesso calciatore ex Juventus ad ammorbidire la sua posizione ieri, sbloccando una trattativa che durava ormai da settimane. Vidal vuole l'Inter e l'Inter vuole Vidal: il matrimonio si farà e da oggi ogni giorno potrà essere quello buono per vederlo di nuovo in Italia.

Possibile indennizzo - Con l'accordo in mano tra Vidal e il Barcellona, resta un unico dubbio legato all'indennizzo che l'Inter potrebbe pagare ai blaugrana. I nerazzurri, per il momento, non sembrano intenzionati a cambiare la propria posizione, mentre il Barça spera ancora che da Milano possa arrivare una cifra simbolica (intorno agli 1,5 milioni di euro) come accaduto con Ivan Rakitic al Siviglia.