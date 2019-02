© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ha quasi 34 anni, ma guai a darlo per finito o per bollito. Daniel Ciofani ha ancora tanto da dare alla causa del Frosinone e l'ha dimostrato a Marassi, col gol contro la Sampdoria valso tre punti. La sua presenza da titolare mancava dal 22 dicembre, quasi due mesi fa. Poi il capitano ha giocato poco anche a causa di alcuni problemi fisici, ma ora è tornato al top e vuole proseguire così fino al termine della stagione. Il successo odierno proietta il Frosinone a ridosso della zona salvezza, visti i 16 punti contro i 18 di Empoli e Bologna. La rete di Ciofani spinge avanti i canarini, che ora vedono l'obiettivo alla portata e la luce in fondo al tunnel. Uscire da questo vorrebbe dire permanenza in Serie A, con un capitano in più la missione per la banda di Baroni diventa possibile. Proprio come previsto da Ernesto Salvini, responsabile dell'area tecnica dei ciociari, che a inizio gennaio disse del numero nove: "Con Daniel Ciofani abbiamo uno dei migliori attaccanti in Italia e non è sul mercato, sono convinto che farà la differenza".