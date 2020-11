Il Sassuolo sogna: successo a Napoli e secondo posto consolidato, a -2 dal Milan

Successo importantissimo del Sassuolo di De Zerbi, che batte il Napoli nello scontro diretto tra inseguitori del Milan e rimane solo al secondo posto della classifica dopo sei turni, con 14 punti conquistati su 18 disponibili: la squadra neroverde soffre la maggior pericolosità degli azzurri nel primo tempo ma fa propria la gara nella ripresa, complici un paio di episodi favorevoli. Ad oggi l'anti-Milan è proprio la formazione emilana.

Partenza a spron battuto da parte di entrambe le squadre, apprezzabile in particolare il pressing alto del Sassuolo, che cerca il recupero della palla alto con sette uomini negli ultimi 30 metri della metàcampo azzurra. Gattuso chiede invece spazi stretti ai suoi, chiamati a dialogare in velocità e innescare Osimhen con suggerimenti verticali. Ed è proprio il nigeriano ad avere la palla del vantaggio al decimo minuto: clamoroso errore in fase di rinvio di Consigli, il quale regala palla all'avversario, che controlla e tiro: solo lo scatto felino dell'estremo difensore, e il successivo tuffo, evita la rete dello svantaggio ai neroverdi. Ancora il nigeriano pericoloso alla mezz'ora: stavolta è Muldur a perdere palla, il nigeriano parte in velocità e si libera bene al tiro, ma conclude alto e spreca così la seconda palla gol della sua gara. Ancora Napoli due minuti dopo: Koulibaly manovra, Mertens rifinisce e Fabian Ruiz conclude, ma è ancora bravissimo Consigli a negare il gol ai padroni di casa. L'ultimo tiro del primo tempo lo firma però la squadra di De Zerbi: Boga si libera dal limite dell'area e prova il sinistro, trovando però Ospina attento.

Nella ripresa il copione tattico non cambia, ma un episodio indirizza la partita: un calcio calcio di rigore, assegnato tramite VAR, in favore degli ospiti. L'arbitro Mariani è richiamato alla visione di un episodio avvenuto in area ad almeno un minuto di distanza. Si tratta di un contatto tra Raspadori e Di Lorenzo, col difensore che tocca chiaramente l'attaccante sul piede mancando la sfera: rigore dunque nettissimo e trasformazione perfetta di Manuel Locatelli, oggi anche capitano dei suoi. Gattuso rivoluziona l'attacco per cercare la rimonta: dentro Petagna ed Elmas, escono Mertens e Lozano. Il Napoli fatica però anche ad andare alla conclusione: il primo vero tiro verso la porta di Consigli arriva in pieno recupero, quando Consigli salva ancora su Osimhen e Manolas insacca subito dopo, ma la posizione del nigeriano era in fuorigioco già in partenza. Recupero che è densissimo di emozioni: Osimhen si costruisce una palla gol enorme ma si allunga la sfera e viene anticipato da Consigli, ma protesta a lunghissimo per un rigore che per il VAR non c'è. Sul ribaltamento dell'azione la difesa del Napoli, totalmente sbilanciato, si fa scartare quasi interamente da Maxime Lopez, che supera quattro avversari come paletti e insacca alle spalle di Ospina. E' l'ultima azione di una gara che segna il consolidamento del secondo posto in classifica per i neroverdi.