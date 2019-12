Il Sassuolo trova continuità. E De Zerbi fa male alla sua Brescia

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Brescia-Sassuolo 0-2 (25' Traore, 71' Caputo)

Un Sassuolo piacevole, concreto ed equilibrato, quello che questa sera ha battuto il Brescia in trasferta al Rigamonti nel recupero della 7^ giornata di Serie A. I neroverdi allungano così la loro striscia di imbattibilità arrivando a 4 partite senza sconfitte (dopo i 3 pareggi contro Juve, Cagliari e Milan) e migliorando non poco la propria classifica.

DE ZERBI FESTEGGIA A META' - Subito dopo le due reti neroverdi le telecamere hanno indugiato sul tecnico Roberto De Zerbi, soddisfatto ma impassibile di fronte ai gol di Traore e Caputo. E il motivo è presto detto, visto che De Zerbi è nato proprio a Brescia. Un modo per rispettare la sua città e quei tifosi che anche a fine partita lo hanno applaudito, nonostante la sconfitta della propria squadra. Anche se dentro di sè, inevitabilmente, l'allenatore neroverde sarà più che soddisfatto della partita dei suoi. Per la continuità di cui prima, certo, ma anche per una classifica che adesso fa meno paura. I 19 punti attuali valgono l'11° posto al pari di Bologna e Verona, sopra la Fiorentina e a sole due lunghezze da Milan, Torino e Napoli.