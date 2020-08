Il Valencia vuole due giocatori della Juventus: contatto per Rugani e De Sciglio

Punto mercato sulla Juventus su Tuttosport. Il giornale torinese spiega che sono in corso contatti con Valencia: i dirigenti spagnoli sarebbero in pressing per prendere Daniele Rugani e Mattia De Sciglio. Fabio Paratici punta a venderli per fare cassa, non è da escludere che il Valencia possa inserire nell'operazione la punta Maxi Gomez. La Juventus preferirebbe monetizzare: in caso di addio, promozione per Cristian Romero e per Luca Pellegrini.