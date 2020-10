Immobile: "Trezeguet mi ha lasciato una gran impressione. Non esiste uno come lui in area"

Il bomber della Lazio Ciro Immobile, intervenendo ai microfoni di France Football, parla così dei suoi modelli: "Mi piace citare David Trezeguet, con cui ho lavorato alla Juve. Mi ha lasciato un’impressione incredibile, in area non ho mai visto uno come lui. Aveva coordinazione e tecnica per segnare su qualsiasi tipo di cross con qualunque parte del corpo. E poi ricordo Vieri in Nazionale, Pippo Inzaghi in Champions League, Toni e Gilardino ai Mondiali del 2006. Ho iniziato a capire il calcio con questi ragazzi. In Italia abbiamo avuto tanti grandi attaccanti".