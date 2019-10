A 110 anni dal primo incontro, Inter-Juventus di domenica si candida a match dell’anno per numeri e significato. San Siro registrerà il tutto esaurito per il 236° derby d’Italia, con una cornice di oltre 75mila spettatori provenienti da tutta Italia e da tutto il Mondo, con un record di incasso pari a 6,5 milioni di euro, nuovo massimo storico per il campionato di Serie A. Inoltre - riporta il sito ufficiale nerazzurro - saranno oltre 100 le nazionalità rappresentate sugli spalti, con più di 500 Club presenti e oltre il 20% di biglietti acquistati dall’estero.