Inchiesta riciclaggio: Gattuso interrogato a Torino

E' arrivato in procura per essere interrogato l'allenatore del Milan Gennaro Gattuso. I pm Ruggero Crupi e Monica Abbatecola lo accusano di trasferimento fraudolento di valori nell'ambito dell'inchiesta "Perseo" che ruota intorno alla figura di Pasquale Motta, imprenditore concittadino dell'ex calciatore (entrambi sono originari di Corigliano Calabro) accusato di riciclaggio e considerato dagli inquirenti vicino a sodalizi criminali di stampo mafioso.

L'indagine dei carabinieri del nucleo investigativo vede 49 indagati e Gattuso è rimasto coinvolto perché dal novembre 2011 al dicembre 2013 è stato socio costituente al 35 per cento della società agricola Cascina Tre Olmi srl, con sede a Gallarate e fallita il 13 maggio 2014, specializzata nella produzione di insaccati e allevamento di suini. Secondo gli inquirenti, questa società sarebbe stata utilizzata per ripulire denaro sporco: Motta ne era l'amministratore occulto e avrebbe utilizzato anche altre aziende per lo stesso scopo. "Non ho mai ricoperto alcun ruolo operativo, ho solo posseduto una quota del capitale sociale", si era difeso "Ringhio" - che stamattina non ha voluto dichiarare nulla, all'arrivo in tribunale - quando aveva ricevuto l'avviso di garanzia. Gattuso è assistito dall'avvocato Alberto Vercelli. Amministratore di diritto e socio di maggioranza della Cascina Tre Olmi era invece l'ex sindaco di Favria Carlo Bollero.

Sarebbe coinvolta negli affari di Motta anche il ricovero per anziani di Favria "Casa del sole", di proprietà del Comune: l'ex gestore aveva denunciato alcune irregolarità commesse tra il 2010 e il 2013 dagli amministratori pubblici a favore di Motta. La casa di riposo avrebbe percepito 112 mila euro di erogazioni pubbliche in maniera illecita.