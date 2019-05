© foto di Imago/Image Sport

Hirving Lozano resta un obiettivo prioritario del Napoli per la prossima stagione. Nel corso dell'incontro avvenuto quest'oggi tra Mino Raiola e De Laurentiis, in cui è ufficialmente rientrato il caso Insigne, il numero uno del club partenopeo ha ribadito al procuratore dell'attaccante messicano la volontà di portare avanti la trattativa per trasferire il calciatore classe '95 dal PSV Eindhoven al Napoli.