Lorenzo Insigne resterà a Napoli. Questa mattina è andato in scena l'incontro chiarificatore in cui erano presenti De Laurentiis, Giuntoli, Ancelotti, Raiola e lo stesso capitano del Napoli. Clima molto sereno e - rivela 'Sky' - caso rientrato: il calciatore ha ribadito la volontà di andare avanti a Napoli e la società non ha alcuna intenzione di cederlo.