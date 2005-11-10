Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta l'ottava giornata di campionato

Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta l'ottava giornata di campionatoLive TMW
Redazione TMW
Ecco tutti gli assenti della Serie A per quanto riguarda la 5ª giornata di campionato (articolo in aggiornamento):
ATALANTA
Indisponibili: Sulemana, Hien, Kossounou, Raspadori, Kessié, Scalvini, Pompei, Kolasinac.
Squalificati: nessuno.
BOLOGNA
Indisponibili: Holm, Orsolini, Piccoli.
Squalificati: nessuno.
CAGLIARI
Indisponibili: Idrissi, Felici, Trepy.
Squalificati: nessuno.
COMO
Indisponibili: Kean, Diao, Chalobah, Jesus Rodriguez, Liberali.
Squalificati: nessuno.
FIORENTINA
Indisponibili: Atta, Parisi.
Squalificati: nessuno.
FROSINONE
Indisponibili: Grillitsch.
Squalificati: nessuno.
GENOA
Indisponibili: Ehizibue, Colombo, Sow, Havel, Nuredini, Venturino.
Squalificati: nessuno.
INTER
Indisponibili: Lautaro, Stones, Jones, Pavard, Luis Henrique.
Squalificati: nessuno.
JUVENTUS
Indisponibili: Conceicao, Celik, Yildiz, Thuram, Locatelli, Ekhator, Grabara.
Squalificati: nessuno.
LAZIO
Indisponibili: Gudmundsson, Marusic, Rovella.
Squalificati: nessuno.
LECCE
Indisponibili: Ilic, Berisha, Coulibaly, Pierotti.
Squalificati: nessuno.
MILAN
Indisponibili: Gabbia, Saelemaekers, Chukwueze, P. Terracciano.
Squalificati: nessuno.
MONZA
Indisponibili: Pessina, Ziolkowski, Maye.
Squalificati: nessuno.
NAPOLI
Indisponibili: Buongiorno, Favasuli, Neres, Alisson Santos.
Squalificati: nessuno.
PARMA
Indisponibili: Almqvist, Elphege, Nicolussi Caviglia.
Squalificati: nessuno.
ROMA
Indisponibili: Svilar, Kone, Dybala, Pellegrini.
Squalificati: nessuno.
SASSUOLO
Indisponibili: Leysen, Koné, Idzes, Boloca.
Squalificati: nessuno.
TORINO
Indisponibili: Fortini, Israel, Rodriguez.
Squalificati: nessuno.
UDINESE
Indisponibili: Alaba, Gueye, Bayo.
Squalificati: nessuno.
VENEZIA
Indisponibili: Correia, Bella-Kotchap, Busio, Franjic, Adorante, Sverko, Duncan.
Squalificati: nessuno.