Altro infortunato al Mapei Stadium, Leysen deve lasciare il campo sostenuto dai sanitari
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Gaetano Mocciaro
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Oggi alle 18:30Serie A
autore Gaetano Mocciaro
11.10.2026 18:30Serie A
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Incredibile al Mapei Stadium, dopo 26 minuti sono già due i giocatori che devono abbandonare il campo anzitempo. Dopo Gabbia, uscito in barella al 20 per un problema al flessore rimediato dopo un tentato contrasto fallito, ora è Fedde Leysen che deve lasciare il terreno di gioco e lo fa sostenuto dai sanitari sassolesi. Infortunio subito dopo un contrasto di gioco con Pulisic. Al suo posto Odenthal. Partita da record negativo di gioco effettivo fin qui.
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