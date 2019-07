Inter, ag. Borja Valero: "Ama Firenze ma non lascia i nerazzurri"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Alejandro Camano, agente di Borja Valero, intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, chiude nuovamente al possibile ritorno dello spagnolo alla Fiorentina: "Quella viola è la squadra del cuore per Borja e Firenze è la città che l’ha adottato, però ha ancora un anno di contratto con l’Inter, che ha speso tanto per il suo acquisto e per l’ingaggio e quindi, in questo momento, non credo che abbiamo alcuna possibilità di andare via".