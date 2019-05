Inter, Asamoah: "Abbiamo qualità e giocatori per andare in Champions"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'esterno dell'Inter, Kwadwo Asamoah, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "In questo momento abbiamo un grande obiettivo da raggiungere, mancano quattro partite e non è facile ma abbiamo le qualità e i giocatori per farcela. Qualsiasi partita deve essere quella giusta per vincere, anche con le piccole, visto che conta anche di più. Dobbiamo mantenere la stessa cattiveria in tutte le gare e con la giusta mentalità riusciremo a diventare una squadra importante in Italia e in Europa".