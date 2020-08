Inter, avanti su Emerson Palmieri. Ma il Chelsea chiede 30 milioni

L'Inter insiste per Emerson Palmieri, ma il Chelsea non abbassa le pretese. Secondo quanto riferito da Tuttosport, il terzino italo-brasiliano resta il nome cerchiato in rosso per la fascia mancina della squadra di Conte. Da Stamford Bridge, però, la richiesta resta di 30 milioni di euro. E i nerazzurri dovranno far cassa prima di potersi avvicinare a un'offerta di questo tipo.