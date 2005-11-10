Inter, Bisseck: "Nuovo modo di giocare? Crediamo in questa strada, è quella giusta"
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Paolo Lora Lamia
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Oggi alle 12:08Serie A
autore Paolo Lora Lamia
25.10.2026 12:08Serie A
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Il difensore dell’Inter Yann Bisseck ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match contro la Fiorentina valido per l’8^ giornata di Serie A.
Quanta fiducia vi ha dato la partita con lo Shakhtar?
"Si deve correre e lottare sempre. E' sempre bello vincere in Champions, dà tanta fiducia. Ogni partita è diversa, oggi dobbiamo fare come sempre e possiamo vincere contro tutti".
Come sati vivendo questo modo nuovo di giocare?
"Questo che il mister chiede, il suo modo di giocare è buono per noi. Si deve sempre migliorare, ma se guardiamo i gol presi tanti sono su errori individuali e sono più facile da migliorare. Crediamo in questa strada, penso sia quella giusta".
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