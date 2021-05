Inter Campione, Materazzi: "La Juve ora si deve scansare. Con Conte si può aprire un ciclo"

Il grande ex nerazzurro Marco Materazzi commenta ai microfoni di Gazzetta.it il titolo vinto oggi dall’Inter: “Un aggettivo per questo scudetto? Bello. Intanto perché spodestiamo la Juve, cui facciamo tanti complimenti per gli anni passati, ma che ora si deve scansare. Lo scudetto dell'Inter è strameritato. Dissi che la Juventus era davanti di dieci anni, in fondo ho sbagliato solo di uno. Barella? Nicolò gioca ogni pallone come se fosse l'ultimo della vita. La svolta nel derby, se credi di essere il re di Milano e ti ritrovi sotto...In ottica Champions vedo male anche i bianconeri. Con Conte si può aprire un ciclo".