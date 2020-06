Inter, chi al posto di Godin? Età, duttilità e stipendio: salgono le quotazioni di Kumbulla

Per un Godin sull'uscio di Appiano, c’è un Kumbulla (in passato seguito pure dalla Juve) in trepida attesa. Il difensore del Verona, classe 2000, resta l’identikit preferito in casa Inter per rinforzare il reparto arretrato in caso di cessioni. Per tanti motivi. Intanto per l’età, che consentirebbe al club di avere un giocatore in più nella rosa bloccata. Poi per l’abitudine a giocare a tre e in più posizioni, come dimostrato sotto la guida di Juric. E poi anche per l’aspetto economico: il Verona vuole almeno 25 milioni, ma lo stipendio attuale vale quello di... Agoumé. Una situazione in divenire, in attesa del saluto di Godin.