Inter, Chivu sull'ennesima rimonta: "Le gare durano 90 minuti, le ingiustizie non ci abbattono"

Il mister dell’Inter Cristian Chivu ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il successo per 2-1 nel match contro la Fiorentina valido per l’8^ giornata di Serie A.

Sul rigore di Zielinski ha guardato per terra: cosa stava passando per la sua testa?

"Pensavo a tutto quello che abbiamo fatto oggi. Siamo andati sotto con un tiro da 30 metri, ma nulla da rimproverare a interpretazione e qualità. Alla fine siamo stati premiati, abbiamo mantenuto la lucidità e faccio i complimenti ai miei che fino in fondo hanno dato tutto e cercato di portare a casa la vittoria. Sono partite non semplici, ma stavo pensando che speravo segnasse perché lo meritavamo. Anche se finiva 0-1 avrei detto le stesse cose, oggi i ragazzi meritano tutti i nostri complimenti".

Grande fase di non possesso nel secondo tempo e dopo 20 minuti allarga Bonny e Thuram, che fanno soffrire molto la Fiorentina.

"Bonny perché non dà riferimenti, mentre con Pio era più semplice per i loro centrali. Abbiamo scelto di dare più dinamismo da entrambe le parti, ma non riuscivamo a sbloccarla. Abbiamo creato, sapevamo che era una gara da fare sulle fasce e che bisognava aprirli un po' di più. Dovevamo riempire meglio l'area, la mossa di Lavelli anche per quello. Ci abbiamo creduto fino in fondo, spesso vieni creato per quello che esprimi. Determinante ingiustizie non ci hanno abbattuto per cercare di riprenderla".

13 punti recuperati da situazioni di svantaggio: come li legge?

"Il calcio è questo, basta non abbattersi e mantenere la stessa mentalità. Da quando sono arrivato, ho sempre detto che le gare durano 90 minuti. Voglio vedere gente che ci crede fino alla fine ed è quello che stiamo facendo. Non mi sembra un problema come stanno raccontando: ci saranno partite in cui non riusciremo a rimontare, ma ance partite in cui andremo in vantaggio e subiremo. Per ora abbiamo fatto abbastanza bene, salvo la partita col Bruges".