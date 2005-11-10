Inter, Chivu: "Provedel merita di giocare dal 1'. Mkhi? La carta d'identità non la guardo"

Il mister dell’Inter Cristian Chivu ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match contro la Fiorentina valido per l’8^ giornata di Serie A.

La formazione dell'Inter?

"Ivan in porta, dopo questa settimana dove è nato anche il figlio e per il lavoro fatto in questi mesi e di supporto anche a Pepo si merita questa maglia da titolare. Da qua a fine anno ci darà una mano nelle nostre rotazioni".

Che partita ti aspetti?

"Difficile, Fiorentina squadra di qualità e allenata bene. Ultimamente nelle prestazioni hanno raccolto meno di quanto meritato. Hanno tante cose che ti mettono in difficoltà, sapendo far tante cose bisogna non scegliere ma mettere in campo tutto quello che si ha".

Mkhi non è solo un uomo spogliatoio.

"Io la carta d'identità non la guardo, né con chi è nato prima né dopo. Le ultime volte che è sceso in campo ha aggiunto qualcosa che mancava, partire dall'inizio è più che meritato".