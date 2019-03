© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Repubblica oggi in edicola fa il punto sul caso Mauro Icardi. Tra oggi e domani, a conclusione delle terapie per il dolore al ginocchio destro, è in programma l'appuntamento tra la punta, l'ad Giuseppe Marotta e Luciano Spalletti. Premesse incerte, il reintegro nel gruppo sarebbe utile: il giocatore potrebbe essere convocato per Francoforte ma in quella gara Spalletti deve pensare anche a scacciare le ombre di Antonio Conte, Massimiliano Allegri e pure che la gara contro la Spal a San Siro sia un esame difficile pre-derby.