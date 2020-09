Inter, Conte: "Contro il Benevento sarà una gara tosta. Inzaghi sta svolgendo un grande lavoro"

vedi letture

"Ci aspettiamo una partita tosta sotto tutti i punti di vista, il Benevento lo scorso anno ha fatto un campionato importante in B vincendolo con tante giornate d'anticipo. Hanno un allenatore che è stato mio compagno di squadra, abbiamo giocato tanti anni insieme e lo conosco bene. Inzaghi sta svolgendo un grande lavoro e sono contento per lui". Parole e pensieri di Antonio Conte, allenatore dell'Inter che alla vigilia della sfida contro il Benevento ha così presentato il match di domani. "Contro la Samp si sono mostrati squadra e alla fine l'hanno vinta meritandola. Inzaghi è un passionale, uno malato come me per il calcio. Studia calcio e fa piacere di conoscerlo sotto tanti i punti di vista. Ero sicuro avesse fatto bene e sta facendo bene, sono contento per lui".

Clicca qui per la conferenza stampa integrale di Antonio Conte