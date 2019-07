Inter, Conte guarda in casa Chelsea: obiettivi Marcos Alonso ed Emerson

È partito il toto-laterale in casa Inter dopo la pubblica bocciatura di Ivan Perisic da parte di mister Conte. Tanti i nomi, italiani e stranieri, con Marotta chiamato a regalare al suo allenatore nel minor tempo possibile un nuovo esterno mancino oltre ad almeno due attaccanti.

Tutti i nomi - Secondo quanto riporta Tuttosport, sarebbero al momento in calo le quotazioni di Matteo Darmian, col tecnico orientato più verso due suoi ex allievi al Chelsea: Marcos Alonso ed Emerson Palmieri. Due piste tuttavia difficilmente percorribili a causa del blocco del mercato dei Blues. Gli altri nomi sono sempre i soliti: Aleksandar Kolarov della Roma, Filip Kostic dell'Eintracht Francoforte, con l'intermediario del quale, Fali Ramadani, c'è già stato un primo contatto, e Cristiano Biraghi della Fiorentina, opzione valida anche in otitica lista UEFA.