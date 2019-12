Fonte: dall'inviato a San Siro

Durante la conferenza stampa post Inter-Barcellona, gara che ha estromesso i nerazzurri dalla Champions, il tecnico Antonio Conte ha risposto anche ad una domanda sul mercato: “Sinceramente non è giusto parlare di mercato ora. Non è giusto fare considerazioni che siano al di fuori di questo gruppo di calciatori. Posso solo essere orgoglioso di essere il loro allenatore, in un momento di difficoltà mi stanno dando tutti, e sottolineo tutti, tutto ciò che hanno. Mancano due partite a Natale, mi sarei augurato di passare il turno e se avessimo concretizzato sarebbe successo. Ora dobbiamo dare tutto nelle prossime due, non sarà semplice perché siamo sempre gli stessi e anzi qualcuno è pure venuto meno rispetto alla gara con la Roma. Dobbiamo lavorare e oggi posso solo elogiare i miei ragazzi, gli sono grato perché stanno crescendo e facendo qualcosa di importante”.