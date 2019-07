Inter, Conte: "Perisic punta? Sono soddisfatto, faremo altre valutazioni"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Perisic? Non faccio mai niente per caso. Ivan in questo sistema può giocare da punta, adesso bisognerà vedere anche negli altri test, come la prossima partita contro il PSG". In un passaggio della conferenza stampa dopo il ko di Nanchino contro la Juventus, il tecnico dell'Inter Antonio Conte ha parlato così della prestazione del croato contro la Juve come attaccante al fianco di Sebastiano Esposito: "Noi continueremo a fare questo tipo di valutazioni, anche perché è giusto farle. Faremo delle valutazioni sulla sua propensione a fare questo tipo di ruolo, sicuramente oggi sono soddisfatto della sua prestazione, così come di tutti i calciatori, perché ha interpretato bene le situazioni e quello che gli ho chiesto. Adesso continueremo a lavorare anche con lui da questo punto di vista", le parole riportate da fcinternews.it.