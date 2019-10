Inter, Conte: "Skomina arbitro top, ma il Camp Nou... è il Camp Nou"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa dopo il ko con il Barcellona, il tecnico dell'Inter Antonio Conte ha parlato anche dell'arbitraggio: "Capiamo bene dove arrivano i nostri demeriti e i loro meriti. Di sicuro fino all'episodio del probabile rigore avevamo ribattuto colpo su colpo. Poi abbiamo preso gol e inevitabilmente il Barça ha preso fiducia, anche grazie all'ambiente caldo. A quel punto ci siamo abbassati come conseguenza. Ma capiamo dove arrivano i nostri demeriti. Da una parte sono felice, ma al tempo stesso non posso esserlo fino in fondo perché farei un torto alla mia filosofia. Torniamo con zero punti e questo deve farci male. Abbiamo fatto belle cose, creando problemi al Barça, ma alla fine torniamo con zero punti. Il VAR? Che sia chiaro: non sto prendendo l'alibi dell'arbitro. Ma c'è stata questa sensazione di disagio perché vedevo indirizzate alcune situazioni, poi magari mi sbaglio. E' un top arbitro, ma quando vieni al Camp Nou... sei al Camp Nou".

CLICCA QUI PER LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE