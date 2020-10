Inter, da Julio Cesar a Ronaldo e Baggio: la top 5 nerazzurra di Stefan De Vrij

vedi letture

Il difensore nerazzurro Stefan De Vrij ha svelato la sua Top 5 dei calciatori che hanno vestito la maglia dell’Inter per il MatchDay Programme di oggi. In porta il centrale olandese ha schierato Julio Cesar, motivando la scelta come "carisma e tecnica, una certezza tra i pali". In difesa "semplicemente The Wall" Walter Samuel. La fantasia invece è affidata a Wesley Sneijder “scuola olandese: precisione e visione” e a Roberto Baggio "classe sopraffina". In attacco c’è Ronaldo "il Fenomeno che ha cambiato il calcio".