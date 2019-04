Inter, dalla Francia: nerazzurri interessati al difensore Kounde

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nelle scorse settimane si è fatto il nome di Jules Koundé, difensore di 20 anni del Bordeaux, come possibile obiettivo di mercato, tra le altre, anche del Torino. Ma il club granata non è il solo a essere interessato al ragazzo: come riporta L'Equipe, anche l'Inter ci starebbe pensando, insieme ad Atletico Madrid e Siviglia. Il classe '98 ha un contratto fino al 2023. Per lui il Bordeaux parte da una base d'asta di 25 milioni di euro.