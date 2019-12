© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Arturo Vidal è sempre in cima alla lista dei desideri di Antonio Conte. Per il cileno, riporta La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri offrono 12 milioni, mentre i catalani ne vogliono 20. Un ruolo fondamentale nella trattativa potebbe recitarlo Fernando Felicevich, l’agente che già aveva lavorato con lo United in estate per l’affare Sanchez: sarà lui a provare ad abbassare le richieste dei catalani e ad avvicinare le parti.