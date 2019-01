L'obiettivo è evitare una nuova sparata dell'agente a Tiki Taka

Evitare la rottura, obiettivo numero uno, ma anche un'altra sparata, in seconda battuta. L'Inter per questo vorrebbe stringere i tempi e incontrare Wanda Nara prima di domenica, quando la moglie/agente più famosa d'Italia sarà protagonista durante Tiki Taka, l'approfondimento calcistico di Mediaset anticipato al weekend in cui la Nara è ospite fisso. La società vuole evitare una nuova sparata e sarebbe spingendo per avere un incontro a tema rinnovo del marito e capitano nerazzurro Mauro Icardi prima del weekend, su indicazione di Steven Zhang, stando a quanto rivela Tuttosport.