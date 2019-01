© foto di Federico Gaetano

Inter e Napoli sono al lavoro per l'acquisto di Nicolò Barella. Fa il punto la 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, che spiega come i due club si stiano facendo avanti per il centrocampista classe '97. Un affare probabilmente più per giugno che per gennaio, anche se si prova a chiudere l'accordo col Cagliari già adesso.

Il Napoli ha già presentato un'offerta: 20 milioni di euro più i cartellini di Marko Rog e Adam Ounas. Offerta importante, ma ancora non soddisfacente per Tommaso Giulini che valuta Barella 50 milioni di euro. Sulle sue tracce anche l'Inter, che può vantare eccellenti rapporti col suo procuratore Alessandro Beltrami. Attenzione, infine, anche agli interessamenti dalla Premier League: sulle sue tracce Arsenal e Manchester United.