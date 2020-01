Inter, ecco i botti di mercato. Si parte con Leo Spinazzola

Fonte: Inviato a Milano

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Matteo Politano alla Roma, Leonardo Spinazzola all'Inter. Una trattativa decollata scorso lunedì, appena dopo il pesante e sfortunato infortunio di Nicolò Zaniolo, poi chiusa nel giro di ventiquattro ore. Così i nerazzurri in attesa di un’offerta congeniale (in termini di destinazione) pure all’ala ex Sassuolo, di fronte alla proposta del club capitolino non potevano che accettare. Una soluzione, sviluppata da Davide Lippi - agente sia di Matteo sia di Leonardo - per entrambe le società in prestito con diritto di riscatto (si legge titolo definitivo) a una cifra identica, ovverosia 27-28 milioni di euro. Plusvalenza per i due club che ottengono in questo modo il giocatore giusto, per caratteristiche, rispetto alle esigenze di Conte (spaventato dalle ricadute costanti di Asamoah) e Fonseca (privato delle invenzioni, delle incursioni e dei gol di Zaniolo). Il club di Suning può archiviare il capitolo esterno e concentrarsi adesso sugli altri obiettivi. Le trattative con Tottenham per Eriksen (sul piatto 10 milioni di euro per anticipare lo sbarco a Milano) e Chelsea per Giroud (accordo anche con i Blues per 5 milioni e fumata bianca vicinissima) sono in stato molto avanzato. Può essere questa la settimana decisiva per il mercato invernale nerazzurro.