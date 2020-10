Inter, Gagliardini: "Vidal un campione, quest'anno la qualità della rosa si è alzata notevolmente"

Roberto Gagliardini, centrocampista dell'Inter, ha commentato così la vittoria per 5-2 col Benevento alla tv ufficiale del club: "Abbiamo affrontato l’incontro nel modo giusto, penso che al di là degli errori abbiamo tenuto il controllo della partita. Stiamo rodando i meccanismi del mister, sono contento. È ancora presto per parlare di meriti personali, occorre lavorare e continuare così per il bene della squadra. Il rapporto con Vidal? Penso che sia andata bene, giocare con Arturo è facile e stimolante. Parliamo di un campione, con lui potremo fare grandi cose. La qualità si è alzata notevolmente quest’anno, non solo a centrocampo. Abbiamo tante soluzioni, siamo tutti giocatori in grado di dire la nostra", le dichiarazioni dell'ex Atalanta.